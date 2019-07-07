Хорошая новость: в Екатеринбурге сотрудники полиции нашли пропавшую девушку

09:08 | 9.07.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге спустя сутки нашли 17-летнюю Софию, пропавшую днем седьмого июля. Выяснилось, что девушка сбежала из дома из-за ссоры с мамой.



Поисками несовершеннолетней жительницы Екатеринбурга занимались волонтеры поисковых отрядов и полицейский состав. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что нашли Софию сотрудники полиции. Противоправных действий в отношении девочки совершено не было.



Сейчас София находится дома, с ней все хорошо. Проводится разъяснительная беседа.