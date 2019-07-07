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09:08 | 9.07.2019
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Хорошая новость: в Екатеринбурге сотрудники полиции нашли пропавшую девушку
Поисками несовершеннолетней жительницы Екатеринбурга занимались волонтеры поисковых отрядов и полицейский состав. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что нашли Софию сотрудники полиции. Противоправных действий в отношении девочки совершено не было.
Сейчас София находится дома, с ней все хорошо. Проводится разъяснительная беседа.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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