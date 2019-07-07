Министр экономики Армении посетит Екатеринбург

21:58 | 8.07.2019

Фото: NovostiNK.net

Екатеринбург в рамках глобального саммита производства и индустриализации GMIS-2019 посетит министр экономики Армении Тигран Хачатрян. Высокопоставленный член правительства республики прилетает в уральскую столицу утром 9 июля, сообщил корреспонденту veved.ru Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян.



Известно, что в настоящее Тигран Хачатрян находится в Сингапуре. Несмотря на ночной перелет (министр будет лететь через Китай), в его графике запланирован ряд встреч на высшем уровне. Так, у министра экономики Армении запланирована встреча с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, руководством Свердловской области и членами регионального правительства, представителями бизнес-кругов.



«И Россия, и Армения заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках как Евразийского экономического сообщества так и реализации межправительственных и межведомственных соглашений, и мы намерены укреплять наши партнерские отношения. Уверен, что Свердловская область будет играть в этом плане одну из определяющих ролей», – рассказал Нарек Спартакян.



Отметим, что Тигран Хачатрян – один из «долгожителей» в армянском правительстве. Свою карьеру он начал еще в 1995 году в должности ведущего специалиста министерства экономики Армении. В разное время он занимал должности главного экономиста министерства финансов, начальника отдела бюджетных доходов министерства финансов, начальника управления налоговой политики министерства финансов и экономики, заместителя министра финансов и экономики.



В 2018 году Тигран Хачатрян назначен на должность министра экономического развития и инвестиций Республики Армения, в июне 2019 назначен министром экономики.