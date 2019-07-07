Власти Калининградской области сообщили, что не получали запросов по делу Воробьёва

21:53 | 8.07.2019

Фото: РИА Новости

В правительстве Калининградской области не запрашивали документов по делу подозреваемого в госизмене помощника полпреда УрФО Александра Воробьёва.



О том, что в правительство региона не поступало запросов от правоохранительных органов, сообщил губернатор Антон Алиханов.



Стоит уточнить, до вступления на должность помощника полпреда УрФО Воробьёв работал в правительстве Калиниградской области при бывшем губернаторе Николае Цуканове, нынешнем полпреде УрФО. После того как в 2017 году Цуканов перешёл на должность полпреда СЗФО, Воробьёв некоторое время работал помощником Алиханова.



Напомним, помощника полпреда УрФО Воробьёва сотрудники ФСБ задержали 4 июля.