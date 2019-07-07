В Екатеринбурге в пожаре на Ялунинской погибла женщина

20:24 | 8.07.2019

Фото: bizbi.ru

В пожаре, произошедшем сегодня днём на Ялунинской, 4, погибла 66-летняя женщина. Она скончалась от полученных ожогов.



В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что возгорание было зафиксировано на 7 этаже 9-этажного жилого дома.



Спасателям пришлось эвакуировать 11 жильцов, в том числе четверых детей. Чтобы потушить огонь на место выезжали 12 пожарных и 3 единицы техники.