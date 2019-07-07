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20:24 | 8.07.2019

Фото: bizbi.ru

В Екатеринбурге в пожаре на Ялунинской погибла женщина

В пожаре, произошедшем сегодня днём на Ялунинской, 4, погибла 66-летняя женщина. Она скончалась от полученных ожогов.

В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что возгорание было зафиксировано на 7 этаже 9-этажного жилого дома.

Спасателям пришлось эвакуировать 11 жильцов, в том числе четверых детей. Чтобы потушить огонь на место выезжали 12 пожарных и 3 единицы техники.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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