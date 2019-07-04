На «Иннопроме» презентовали пятую Уральскую биеннале

18:33 | 8.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

На стенде Екатеринбурга на «Иннопроме-2019» презентовали V Уральскую индустриальную биеннале «Индустриальность и культура. KPI культуры и бизнеса».



В Администрации города сообщили, что во время презентации директор по региональному развитию ГМВЦ «РОСИЗО», комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова рассказала о месте, времени проведения, теме и структуре проекта.



Уральская индустриальная биеннале будет проводиться с 12 сентября по 1 декабря этого года, основными площадками станут кинотеатр «Колизей» и Уральский оптико-механический завод. Ожидается, что в Основном проекте, который будет курировать китаянка Шаоюй Вэн, примут участие более 70 художников из 23 стран и регионов. В этом году темой биеннале станет «Бессмертие».



Отметим, что на данный момент Уральская индустриальная биеннале является одним из крупнейших проектов современного искусства в России.