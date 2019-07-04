В Екатеринбурге начала работать «горячая линия» Царских дней

18:20 | 7.07.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В уральской столице начала работу «горячая линия» Царских дней-2019. Паломники могут задать все интересующие вопросы о проведении мероприятия.



Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, сотрудники паломнического центра отвечают на вопросы о том, где и когда будут проходить богослужения и крёстные ходы, где паломникам можно разместиться и как вернуться в Екатеринбург после Царского крестного хода.



Стоит отметить, что звонки уже поступали из Москвы, Ижевска, Вологды, Челябинска, Кемерово и Краснодара. В основном паломники интересуются, в какое время и будут проводиться богослужения и крёстные ходы и расстоянием этих крёстных ходов.



Чтобы задать интересующие вопросы, сотрудники паломнического центра просят обращаться по телефонам +7 (343) 268-99-29, +7 (950) 64-69-019. «Горячая линия» работает ежедневно с 10:00 до 19:00 по местному времени.