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16:31 | 7.07.2019
Фото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"
Команда России выиграла в мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в Екатеринбурге
В пресс-службе платформы «Россия – страна возможностей» рассказали, что в состав команды России под названием «Отцы и дети» вошли участники конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй».
Второе место заняла Португалия, на третьем месте оказалась команда Кот-д’Ивуара .
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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