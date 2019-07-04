Команда России выиграла в мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в Екатеринбурге

16:31 | 7.07.2019

Фото: Пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"

В уральской столице прошёл мировой финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. В соревнованиях одержала победу команда России.



В пресс-службе платформы «Россия – страна возможностей» рассказали, что в состав команды России под названием «Отцы и дети» вошли участники конкурса «Лидеры России» и кубка «Управляй».



Второе место заняла Португалия, на третьем месте оказалась команда Кот-д’Ивуара .