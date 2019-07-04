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15:33 | 7.07.2019

Фото: polit.ru

Обвиняемой в ложном доносе свердловчанке грозит до 2 лет лишения свободы

В Богдановиче в суд направили дело о заведомо ложном доносе. В ОМВД России по Богдановическому району рассказали, что местная жительница написала заявление об угоне своего автомобиля, после того как он съехал с дороги и опрокинулся. Оказалось, что в тот момент свердловчанка в нетрезвом состоянии была за рулём сама.

Женщина сообщила сотрудникам полиции, что её автомобиль ВАЗ 21099 был угнан со стоянки возле дома. Причём перед составлением заявления сотрудники полиции предупредили её об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Во время расследования полицейские выяснили, что сведения женщины являются вымышленными.

В итоге в отношении свердловчанки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Материалы дела направлены в суд.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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