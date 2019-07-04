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15:33 | 7.07.2019
Фото: polit.ru
Обвиняемой в ложном доносе свердловчанке грозит до 2 лет лишения свободы
Женщина сообщила сотрудникам полиции, что её автомобиль ВАЗ 21099 был угнан со стоянки возле дома. Причём перед составлением заявления сотрудники полиции предупредили её об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Во время расследования полицейские выяснили, что сведения женщины являются вымышленными.
В итоге в отношении свердловчанки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Материалы дела направлены в суд.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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