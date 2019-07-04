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14:54 | 7.07.2019
В Екатеринбурге неизвестный устроил погром в ЖК «Аквамарин»
Приехавший по вызову охраны жилого комплекса наряд полиции задержал дебошира, и доставил его в отделение полиции № 5.
Каково же было изумление охранников, когда через какое-то время молодой человек вернулся к дому и стал им угрожать. Как стало известно «Вечерним ведомостям», в момент, когда задержанного доставили в отдел полиции, там происходила пересменка, и полицейские не придумали ничего лучшего, как отпустить задержанного с миром.
По имеющимся данным, гость, пытавшийся разрушить жилой комплекс, приходил к сыну чемпионки мира по фитнесу Яны Владимировой, в отношении которой в ноябре 2017 года возбуждалось уголовное дело за распространение наркотиков. Как уверяют соседи, в квартире Владимировых частенько появляются лица, явно употребляющие наркотики. Отметим, что отец младшего Владимирова, первый муж хозяйки квартиры, человек также известный. Бизнесмен и бывший депутат Первоуральской городской думы Владимир Владимиров построил вместе с Андреем Анисимовым и Виталием Сиволапом похоронный дом «Вознесение» в Екатеринбурге. Результатом строительства, кроме построенного здания, стало возбужденное в 2016 году уголовное дело в отношении руководства МУГИСО, в число фигурантов которого попал и старший Владимиров.
В настоящее время служба безопасности жилого комплекса готовится подать заявление как на действия вандала, причинившего ущерб жителям дома, так и на действия полицейских, которые отпустили хулигана, похоже, даже не установив его личность.
© «Вечерние Ведомости»
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