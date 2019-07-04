В Екатеринбурге водитель иномарки на улице Павла Шаманова сбил 5-летнего мальчика

14:35 | 7.07.2019

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вчера днём в Екатеринбурге водитель машины Субару Импреза возле дома № 9 на улице Павла Шаманова сбил 5-летнего ребенка. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что мальчику предварительно диагностировали рваную рану брови.



По словам водителя, мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины неожиданно, поэтому избежать наезда не удалось.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства происшествия, после чего будет принято мотивированное решение.

