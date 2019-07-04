Спортсмен из Екатеринбурга завоевал медаль в пулевой стрельбе на Универсиаде

13:16 | 7.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

На Универсиаде в Неаполе ещё один спортсмен из Екатеринбурга завоевал медаль. Воспитаннику СДЮСШОР № 1 Евгению Панченко удалось получить бронзу за стрельбу из пневматической винтовки с 10 метров.



В Администрации Екатеринбурга рассказали, что 25-летний спортсмен набрал 227,2 балла. Стоит отметить, что Евгений Панченко в 2014 году стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров в стрельбе из пневматической винтовки.



Второе место занял спортсмен из Южной Кореи, золото взял представитель Словакии.



Добавим, сейчас команда спортсменов из России занимает четвертую строчку медального зачёта с тремя золотыми, шестью серебряными и восемью бронзовыми медалями.