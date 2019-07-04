В Екатеринбург на «Иннопром» прибывают зарубежные гости

18:12 | 6.07.2019

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В столицу Урала на международную выставку «Иннопром-2019» уже начали прибывать зарубежные гости.



Как сообщают в департаменте информполитики Свердловской области, в город приехали гости и торгпреды из Турции, Армении, Германии, Финляндии. Особо отметим, что прибыла также замминистра торговли Турецкой республики Йылмаз-Батур. Ожидается также прибытие 55 торговых представителей.



Напомним, Х международная выставка «Иннопром-2019» будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.