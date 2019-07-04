В саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге примут участие более 40 стран

16:19 | 6.07.2019

Фото: oscongress.org

На саммит GMIS-2019, который состоится в Екатеринбурге 9-11 июля, съедутся представители из более чем 40 стран, об этом сообщает организатор мероприятия Фонд Росконгресс.



Ожидается, что в Глобальном саммите по производству и индустриализации примут участие более 2000 человек, в числе которых будут официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и учёные. Самыми многочисленными будут делегации из ОАЭ, Китая, Германии, Австрии, США, Великобритании, Венесуэлы и Индии.



Напомним, мероприятия второго саммита GMIS-2019, которые пройдут в форме интерактивных дебатов, сессий и практических семинаров, будут посвящены обсуждению роли вдохновлённых природой технологий.

