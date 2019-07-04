Коллекция музея военной техники УГМК пополнилась старым транспортным самолётом Ан-12

15:10 | 6.07.2019

Фото: Музей автомобильной техники УГМК

В уральском музее военной техники УГМК появился самолёт Ан-12. Старое транспортное авиасудно везли сегодня по ЕКАД на грузовиках.



В музее уточнили, что самолёт был списан и много лет простаивал в Кольцово. Чтобы его доставить, перевозчикам пришлось разобрать фюзеляж.



В течение двух лет авиасудно планируется отреставрировать и восстановить, после чего он станет одним из крупнейших экспонатов в коллекции музея.