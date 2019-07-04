В Сухом Логу вернувший права свердловчанин выпил и врезался в стену дома

13:56 | 6.07.2019

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Житель Сухого Лога ночью пьяный врезался в стену дома. Свердловчанин отмечал возвращение водительских прав, которые у него отобрали ранее за езду в нетрезвом виде.



В ГИБДД рассказали, что пьяный водитель находился за рулём иномарки «Мазда». Во время езды в переулке Будённом он съехал с дороги и въехал в жилой дом.



Сотрудники ГИБДД установили, что в крови водителя был алкоголь, его госпитализировали с различными травмами. Стоит добавить, что в автомобиле в момент ДТП также находились друзья и брат нарушителя. Изначально они пытались водителя уберечь и доказать что за рулём был кто то другой, однако очевидцы аварии это опровергли.