В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола произошло ДТП с участием четырех автомобилей

13:30 | 6.07.2019

Фото: группа "Екатеринбург Инцидент" в соцсети "Вконтакте"

В столице Урала сегодня утром произошло массовое ДТП на улице 40-летия Комсомола с участием ГАЗели, Opel, Nissan и Daewoo.



Изначально на дороге столкнулись ГАЗель и Opel. После этого, чтобы избежать аварии, резкий манёвр совершил водитель ещё одного автомобиля, в результате столкнулись машины Nissan и Daewoo. В итоге Opel вылетел с дороги и врезался в дерево.



Информации о пострадавших нет.