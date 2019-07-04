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12:16 | 6.07.2019

Фото: regnum.ru

В Екатеринбурге будут судить председателя ТСЖ, обвиняемого в присвоении более 300 тысяч рублей

В уральской столице будут судить председателя ТСЖ, обвиняемого в присвоении средств собственников. Во время расследования уголовного дела выяснилось, что ущерб составил более 300 тысяч рублей.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что речь идёт о товариществе, в которое входят дома по улице Амундсена, Академика Бардина, Волгоградской, Начдива Онуфриева, Серафимы Дерябиной и Чкалова. Первый раз 70-летний подсудимый без одобрения правления и жильцов присвоил себе деньги в феврале 2018 года, ущерб составил 74 тысячи рублей. Позже, в августе того же года он присвоил ещё 250 тысяч.

Добавим, что материалы дела переданы в Ленинский районный суд. По части 3 статьи 160 УК РФ председателю грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас подсудимый находится под подпиской о невыезде.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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