Телефонные банковские мошенники, обманувшие жительницу Екатеринбурга на полмиллиона рублей, снова пытаются «развести» её

11:49 | 6.07.2019

Жительнице Екатеринбурга Ольге, ставшей жертвой банковских мошенников, снова названивают неизвестные. В июне она уже лишилась полумиллиона рублей, поэтому теперь более осторожна.



«Опять звонят якобы из службы безопасности Сбербанка с московского номера +7 (495) 008-91-16, называют свои ФИО. Говорят, вы сумму проводили на пять тысяч рублей, если сейчас некие операции со счетом не сделать, то все карты будут приостановлены. На фоне слышно, что у них там работает целый огромный колл-центр таких мошенников, это поставлено на поток», – говорит Ольга.



Отметим, что 14 июня на сотовый телефон Ольги также поступил звонок с московского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк», заявив, что с карты клиентки через сервис «Сбербанк.Онлайн» происходят попытки списания денежных средств в крупном размере и необходимо срочно снять наличные в ближайшем банкомате.



Ольга сняла с карты все 524 тысячи рублей, после чего звонивший ей мужчина заявил, что специально для неё создана специальная банковская ячейка, куда необходимо положить деньги – якобы уже на следующий день, после устранения всех технических проблем средства будут возвращены обратно. Как выяснится позже, ячейка оказалась обычным электронным кошельком, созданном в сервисе «Яндекс. Деньги».



Все это время, пока Ольга снимала и перечисляла деньги, она разговаривала с сотрудником службы безопасности банка – на самом деле, обычным мошенником, который сумел грамотно развести женщину. По словам Ольги, она поверила в сказанное по телефону, потому что звонивший знал все её персональные данные, транзакции, покупки, которые она делала по кредитной карте.



15 июня Ольга написала заявление в отдел полиции №8. Оперуполномоченный уголовного розыска выслал запрос в Яндекс 18 июня с запросом о блокировке счета, необходимо было дождаться 10 дней для получения ответа, но, по словам Ольги,

5 июля она приезжала в полицию, а ответа из Яндекса еще не поступило, хотя прошло уже больше двух недель.



«Я в полиции сказала, что мне снова звонят мошенники, они предложили просто поменять телефонный номер», – рассказала Ольга.