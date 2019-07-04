ФК «Урал» обыграл «Краснодар» на сборах в Австрии

11:01 | 6.07.2019

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

ФК «Урал» обыграл футболистов «Краснодара» в заключительном матче на сборах в австрийском Лебринге вчера, 5 июля.



Уральский клуб открыл счет в самом начале игры - уже на 2 минуте гол забил Рафал Аугустыняк. Второй гол был забит на 39 минуте игры бывшим игроком «Зенита» Андреем Панюковым. За второй тайм счёт игры не изменился. Победу одержали футболисты «Урала» со счётом 2:0.



Добавим, что ФК «Урал» уже через неделю,13 июля, встретится с футболистами ФК «Уфа» на «Екатеринбург Арене» в рамках старта нового сезона Премьер-лиги.