После укуса клеща в Екатеринбурге жительница Красноярска впала в кому и умерла

10:38 | 6.07.2019

Фото: pixabay.com

Жительница Красноярска после укуса клеща в парке в Екатеринбурге впала в кому и спустя два дня скончалась.



Девушка приезжала в Екатеринбург на гастроли, она работала костюмером в театре Пушкина. Во время поездки вместе с мужем красноярка пошла гулять в дендрарий, после прогулки они обнаружили клеща. Девушка обратилась в больницу. Врачи диагностировали ей боррелиоз и назначили лечение.



По словам пресс-секретаря театра имени Пушкина Марии Сикоры, девушка принимала лекарства, чувствовала себя хорошо и продолжала работать на спектаклях. Однако внезапно она впала в кому и спустя два дня умерла.



Стоит отметить, что по данным Роспотребнадзора за 1 июля, в Свердловской области было зарегистрировано 26783 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 9344 человека из Екатеринбурга. С диагнозом "клещевой иксодовый боррелиоз" было госпитализировано 314 человек.

