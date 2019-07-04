Новости дня
09:56 | 6.07.2019
Фото: eanews.ru
Венский фестиваль в Екатеринбурге приостановят на время визита Путина
На своей страничке в Facebook директор фестиваля Мария Зашляпина добавила, что организаторы приложат все усилия, чтобы открыться в 20:00 10 июля. Из-за двухдневной отмены показов зрители не смогут посмотреть два фильма: концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и запись фестиваля Валерия Гергиева «360 градусов», однако их могут показать позже.
Зашляпина также добавила, что на эти два дня с площади Кирова уберут экран, но возможно, для посетителей будет открыт ресторанный дворик.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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