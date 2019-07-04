Венский фестиваль в Екатеринбурге приостановят на время визита Путина

09:56 | 6.07.2019

Фото: eanews.ru

На время приезда президента Путина в Екатеринбурге приостановят Венский фестиваль. Фильмы не будут показывать 8 и 9 июля.



На своей страничке в Facebook директор фестиваля Мария Зашляпина добавила, что организаторы приложат все усилия, чтобы открыться в 20:00 10 июля. Из-за двухдневной отмены показов зрители не смогут посмотреть два фильма: концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и запись фестиваля Валерия Гергиева «360 градусов», однако их могут показать позже.



Зашляпина также добавила, что на эти два дня с площади Кирова уберут экран, но возможно, для посетителей будет открыт ресторанный дворик.