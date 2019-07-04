Жильцов горевшего дома на Вайнера в Екатеринбурге поселили в общежитии Горного университета

09:23 | 6.07.2019

Троих жильцов дома на Вайнера, в котором вчера произошёл пожар, разместили в общежитии Горного университета.



В Екатеринбургской Администрации добавили, что в дальнейшем, возможно, этим людям предоставят жильё из маневренного фонда. Остальные жители остановились у родственников и знакомых.



Напомним, пожар в доме по адресу Вайнера, 9а произошёл вчера вечером. Как сообщили в МЧС, в тушении пожара были задействованы 20 единиц пожарно-спасательной техники и 75 человек. Возгорание произошло на 3 этаже, позже пламя охватило 4 и 5 этажи дома. Пострадавших нет, однако одного мужчину пришлось выводить из здания в специальной маске.