Опер угрозыска Екатеринбурга на присяге сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной из ППС

В ходе торжественного мероприятия, приуроченного к 100-летию Главного управления МВД по Свердловской области в Нижнем Тагиле, состоялась церемония принятия присяги. Наиболее отличившимся выпускникам Центра профессиональной подготовки главка МВД, вручили благодарственные письма за успехи в учебе и примерную дисциплину.Как сообщил официальный представитель регионального главка МВД полковник Горелых, в присутствии большого количества зрителей одна из выпускниц, принявших присягу, сотрудник полка патрульно-постовой службы УМВД России по Екатеринбургу сержант полиции Оксана Булатова получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 11 лейтенанта Сергея Ручканова.