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19:41 | 5.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга перекроют ещё одну улицу

В центре уральской столицы из-за ремонта перекроют улицу Горького.

В городской Администрации уточнили, что речь идёт об участке от улицы Карла Маркса до Куйбышева. Ограничение будет действовать до 4 августа.

Во время перекрытия автомобилистам придётся объезжать этот участок по улицам Карла Маркса, Гоголя и Куйбышева.

Напомним, ранее мы писали о перекрытии движения на Сакко и Ванцетти.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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