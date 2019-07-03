Полицейские задержали двух девушек с наркотиками в Березовском

19:28 | 5.07.2019

Фото: postnews.ru

В Березовском полицейские задержали двух свердловчанок с наркотиками. В ОМВД России по г.Березовскому сообщили, что девушки приобрели наркотические средства в июне для дальнейшего распространения.



Всего свердловчанки купили около 4 грамм наркотиков. Они подготовили вещества к сбыту, часть разместили по тайникам, а часть хранили при себе. Полицейским удалось найти все наркотические средства, предназначенные для незаконного сбыта.



В отношении свердловчанок возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.