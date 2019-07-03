В Екатеринбурге стартовал десятый фестиваль уличного искусства «Стенограффия»

18:57 | 5.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Уральской столице сегодня, 5 июля, стартовал десятый фестиваль «Стенограффия». Как отметили в городской администрации, он обещает стать одним из самых ярких событий лета.



По словам заместителя Главы Екатеринбурга Екатерины Кузёмки, этот фестиваль несёт в себе эстетическую функцию, а также открывает город как международную столицу стрит-арта. Стоит отметить, что на юбилейный фестиваль художники подавали заявки на более чем 200 поверхностей в городе. В этом году в рамках мероприятия будут созданы более 20 арт-объектов, а также реконструированы уже существующие работы.



Напомним, что в рамках фестиваля «Стенограффия» за 10 лет в Екатеринбурге было создано более 500 проектов. Он направлен на легальное преображение и оживление городского пространства посредством создания арт-объектов современного искусства. На мероприятие ежегодно съезжаются значимые представители стрит-арта со всей России и мира. Также во время фестиваля проводятся социальные и благотворительные акции.