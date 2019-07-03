На набережной в Екатеринбурге появился асфальт, впитывающий воду

18:32 | 5.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге на участке набережной от Малышева до Куйбышева появилось современное тротуарное покрытие, впитывающее воду. В пресс-службе Администрации города рассказали, что тротуар Terraway обладает уникальными гидроизоляционными свойствами, имеет привлекательный внешний вид и неприхотлив в повседневном использовании.



Специальная технология, по которой выполнено покрытие, позволяет справляться с избытками влаги, что очень актуально во время дождливой уральской погоды. Сейчас этот участок является экспериментальным.



Стоит добавить, что преображение набережной проходит в рамках программы «Формирование современной городской среды». Планируется, что в этом районе также появятся велодорожки, зоны отдыха и игровые зоны.