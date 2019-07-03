В Среднеуральске разыскивают мужчину, пропавшего в конце июня

17:25 | 5.07.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»‎

Поисковый отряд «Лиза Алерт»‎ разыскивает 33-летнего среднеуральца Ошлапова Дмитрия Владимировича. Мужчина 27 июня 2019 года ушел из дома и не вернулся.



Был одет в темно-серый спортивный костюм с двойной полосой по бокам, черную футболку, черные кроссовки с сеточкой.



Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые , глаза голубые.



Особые приметы: татуировка на среднем пальце правой руки - пять точек в виде квадрата и одна в центре.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ошлапова Дмитрия Владимировича , просим позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: Дина 8-932-125-91-88

