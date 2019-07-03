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17:03 | 5.07.2019

Фото: uralinform.ru

Екатеринбургская гордума не приняла доклад Высокинского об итогах работы

Депутаты городской думы Екатеринбурга не приняли доклад мэра Александра Высокинского. Само голосование закрыли от прессы, об итогах журналисты узнали после заседания. Для принятия отчёта не хватило одного голоса.

Отметим, что на сегодняшнем заседании отсутствовали 7 депутатов, в их числе: Дмитрий Сергин, Галина Арбузова, Сергей Мелехин, Владимир Козлов, Андрей Пирожков, Тимофей Жуков и Сергей Шадрин. За принятие отчёта главы Екатеринбурга проголосовали 18 человек, вся фракция партии «Единая Россия». В числе воздержавшихся оказались депутаты Александр Караваев, Константин Киселев, Любовь Боркова и Александр Колесников. Остальные депутаты просто бойкотировали голосование.

Спикер думы Игорь Володин объяснил сложившуюся ситуацию следующим образом: «Доклад мы заслушали, было 28 человек, проголосовало 19 человек за основу, а когда в целом голосовали — то проголосовало 18. Мы заслушали, но решение не приняли. Мы не поставили никакой оценки. Если будет следующее заседание, то возможно мы заслушаем отчёт ещё раз. Глава неплохо отчитался за свои 4 месяца работы. К нему вопросов нет, я проголосовал за принятие отчёта. Сейчас мы выходим на формирование бюджета. Дума может ограничиться «принятием к сведению доклада», нам необязательно выносить оценку этому отчёту»‎.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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