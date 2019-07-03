В Екатеринбурге до конца года планируют наладить раздельный сбор мусора

19:19 | 4.07.2019

Фото: fiesta.city

В уральской столице и трёх других свердловских городах планируется ввести раздельный сбор мусора к концу 2019 года, об этом на пресс-конференции рассказал глава регионального ЖКХ Николай Смирнов.



Переход на новую систему сбора мусора, по словам министра, будет постепенным. Скорее всего сбор мусора будет дуальным, подразумевающий разделение на органику и неорганику. В рамках первого этапа, который начнётся уже в четвертом квартале этого года, нововведение начнёт действовать в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Далее, при условии, что власти увидят готовность жителей к сортировке и возможность закупать новые контейнеры, такая система будет вводиться и в других муниципалитетах.



Кроме того, по словам Смирнова, параллельно необходимо создавать сортировочные мощности и производства по переработке вторичного сырья.