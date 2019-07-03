На «Иннопроме-2019» в Екатеринбурге впервые появится национальный стенд Австрии

18:42 | 4.07.2019

Фото: Отдел по работе со СМИ Администрации города Екатеринбурга

Австрийская республика впервые планирует выставить свои компании в формате национального стенда на международной промышленной выставке «Иннопром-2019».



Как рассказали в Отделе по работе со СМИ Администрации Екатеринбурга, экспозицию представят в Павильоне №2 в рамках программы «Иннопром. Металлообработка».



Среди участников выставки будут Департамент внешнеэкономических связей Палаты экономики Австрии и Отраслевой союз металлообрабатывающей промышленности. Кроме того, 8 июля, президент Отраслевого союза металлообрабатывающей промышленности Австрии Кристиан Книлл будет выступать в роли спикера на Главной стратегической сессии, а 9 июля состоится Российско-австрийский промышленный форум по названием «Экологические технологии: формируя будущее».



Стоит добавить, что товарооборот между Австрией и Россией в 2018 году оценивался в 5,79 млрд евро. Напомним, международная выставка «Иннопром» будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.