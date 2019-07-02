В Свердловской области разыскивается ушедший из дома мужчина

18:15 | 4.07.2019

Фото: ОМВД России по Богдановичскому району

ОМВД России по Богдановическому району разыскивает ушедшего из дома 1 мая Акулова Сергея Аркадьевича.



Пропавший свердловчанин был воспитанником детдома и более 15 лет прожил в селе Кулики.



Рост Акулова примерно 156-160 см, у него худощавое телосложение и тёмные волосы. Из особых примет: шрам на лице, подпрыгивающая походка, заикание. Был одет в чёрную одежду, также при нём была синяя спортивная сумка.



Сотрудники ОМВД просят всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, сообщить сообщить в ОМВД России по Богдановичскому району по адресу улица Мира, 1 или по телефонам «02» и 8(34376) 5 - 72- 20.