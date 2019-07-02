В Администрации Екатеринбурга обсудили безопасность и комфорт посетителей «Иннопрома» и GMIS-2019

17:50 | 4.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге первый заместитель Главы города Александр Ковальчик провёл заседание Совета общественной безопасности. Участники совещания обсудили вопросы комфорта и безопасности посетителей выставки «Иннопром» и саммита GMIS-2019.



Оба международных мероприятия пройдут в столице Урала уже в июле. Мероприятия второго саммита GMIS-2019, которые пройдут в форме интерактивных дебатов, сессий и практических семинаров, будут посвящены обсуждению роли вдохновлённых природой технологий.



Темой X международной промышленной выставки «Иннопром-2019» станет «Цифровое производство: интегрированные решения». На выставке будут продемонстрированы новейшие технологии российских и зарубежных производителей. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 80 стран.