В екатеринбургском жилом районе Солнечный построят спорткомплекс, ледовую арену, школу и детский сад

17:39 | 4.07.2019

Фото: екатеринбург.рф

В строящемся жилом районе Солнечный города Екатеринбурга появятся новые объекты социальной инфраструктуры. Как отметили в Отделе по работе со СМИ городской Администрации, согласно проекту планировки, утверждённому постановлением №1629, на площади в 7,65 гектара построят спорткомплекс с бассейном, ледовую арену, среднюю общеобразовательную школу на 1000 мест и детский сад на 350 мест.



Стоит уточнить, что объекты будут построены на участке между улицами Чемпионов, Счастливой и двумя проездами. На указанной территории также будет предусмотрена зона для хранения автотранспорта.



Добавим, что проекты планировки и межевания были утверждены с учетом результатов общественных обсуждений. Застройщиком выступит ООО «Генеральный застройщик района Солнечный».