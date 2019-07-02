Новости дня
17:15 | 4.07.2019
Фото: Администрация Ленинского района
Екатеринбургская Администрация утвердила проекты для строительства дорог в Академическом
Проекты предусмотрены для участков дорог улицы Суходольской (от улицы Тенистой до улицы Хрустальногорской), проспекта Академика Сахарова (от улицы Суходольской до улицы Рябинина), улицы Евгения Савкова (от улицы Хрустальногорской до улицы Косотурской), улицы Косотурской (от улицы Евгения Савкова до существующей улицы Суходольской) и профилирования линейного объекта – русла реки Патрушихи.
В отделе по работе со СМИ Администрации отметили, что проектирование и строительство дорог планируется осуществить в период с 2019 по 2021 годы.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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