Екатеринбургская Администрация утвердила проекты для строительства дорог в Академическом

17:15 | 4.07.2019

Фото: Администрация Ленинского района

Администрация утвердила проекты планировки и межевания, разработанные для строительства дорог в микрорайоне Академический в Екатеринбурге.



Проекты предусмотрены для участков дорог улицы Суходольской (от улицы Тенистой до улицы Хрустальногорской), проспекта Академика Сахарова (от улицы Суходольской до улицы Рябинина), улицы Евгения Савкова (от улицы Хрустальногорской до улицы Косотурской), улицы Косотурской (от улицы Евгения Савкова до существующей улицы Суходольской) и профилирования линейного объекта – русла реки Патрушихи.



В отделе по работе со СМИ Администрации отметили, что проектирование и строительство дорог планируется осуществить в период с 2019 по 2021 годы.