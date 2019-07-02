Крупная компания хочет построить мусоросортировочный завод на выезде из Екатеринбурга

16:50 | 4.07.2019

Фото: Infoorel.ru

Правительству Свердловской области предложили заключить соглашение на строительство мусоросортировочного завода. Он будет находиться на границе Екатеринбурга и Сысертского района. Вложиться в проект готова компания «Стандарт Рециклинг Групп», которая владеет земельным участком в районе нефтебазы.



Министр ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что на такой завод можно будет свозить до 700 тонн мусора в год. Также компания сможет перерабатывать 70% полезной мусорной фракции.



Соглашение будет концессиональным. Такой вариант рассматривает министерство инвестиций региона.



Отметим, что всего в рамках мусорной реформы в Свердловской области должны создать 12 мусоросортировочных комплексов и два экотехнопарка. Появиться все это должно к 2030 году.