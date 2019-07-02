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16:50 | 4.07.2019
Фото: Infoorel.ru
Крупная компания хочет построить мусоросортировочный завод на выезде из Екатеринбурга
Министр ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что на такой завод можно будет свозить до 700 тонн мусора в год. Также компания сможет перерабатывать 70% полезной мусорной фракции.
Соглашение будет концессиональным. Такой вариант рассматривает министерство инвестиций региона.
Отметим, что всего в рамках мусорной реформы в Свердловской области должны создать 12 мусоросортировочных комплексов и два экотехнопарка. Появиться все это должно к 2030 году.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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