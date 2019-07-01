В Екатеринбурге открылся Венский фестиваль

21:43 | 3.07.2019

Фото: vmff.ru

В Екатеринбурге на площади перед УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина открылся X Венский фестиваль музыкальных фильмов.



На площади Кирова под открытым небом развернули амфитеатр, вместимостью до двух тысяч зрителей. Сегодня гости фестиваля могли увидеть выступление австрийского ансамбля «Яношка».



Напомним, фестиваль продлится в столице Урала с 3 по 27 июля. Во время фестиваля зрители смогут посмотреть 23 кинофильма с записью шедевров мировой классической и современной музыки. Кроме того, организаторы подготовили отдельную программу для детей.



