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21:43 | 3.07.2019

Фото: vmff.ru

В Екатеринбурге открылся Венский фестиваль

В Екатеринбурге на площади перед УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина открылся X Венский фестиваль музыкальных фильмов.

На площади Кирова под открытым небом развернули амфитеатр, вместимостью до двух тысяч зрителей. Сегодня гости фестиваля могли увидеть выступление австрийского ансамбля «Яношка».

Напомним, фестиваль продлится в столице Урала с 3 по 27 июля. Во время фестиваля зрители смогут посмотреть 23 кинофильма с записью шедевров мировой классической и современной музыки. Кроме того, организаторы подготовили отдельную программу для детей.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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