Администрация Екатеринбурга утвердила проекты работ фестиваля STENOGRAFFIA

21:12 | 3.07.2019

Фото: екатеринбург.рф

В Администрации города Екатеринбурга во время заседания рабочей комиссии по подготовке и проведению фестиваля уличного искусства «Стенограффия» был утверждён финальный список заявленных работ.



Во время заседания члены конкурсной комиссии утвердили более десятка работ, а также внесли дополнительные консультации по нескольким проектам. Так, в Администрации утвердили следующие проекты: световая инсталляция созвездий в акватории Городского пруда, арт-объекты во дворе «Дома печати», проект оптической иллюзии на улице Шарташской, 9; проект «Город рисует сам себя» на улице Учителей, 1 и другие. В фестивале примут участие такие звёзды стрит-арта, как ZESAR из Испании, FANAKAPAN из Великобритании, BENNY NAST из Германии, российские художники Максим Реванш из Екатеринбурга, Данила Шмелёв из Москвы, Мария Хардикова из Ростова-на-Дону, и другие представители современного уличного искусства.



Стоит напомнить, что в Екатеринбурге также планируют восстановить четыре значимых арт-объекта: «Цветочный портал» авторства Леры Разводовой на улице 8 Марта, 36, популярное в городе место для селфи – «Арка Покраса Лампаса» на улице Толмачева, 12, «Люди на прутиках» испанского мастера Sam3 на фасаде здания по улице Вайнера, 11, «Банки сгущенки и томатного супа» на Самоцветном бульваре, 4.