В Екатеринбурге военный самолёт совершил аварийную посадку

20:52 | 3.07.2019

Фото: oruzhie.info

В екатеринбургском аэропорту Кольцово экстренно сел военный самолёт. По предварительным данным, во время полёта у авиасудна отказал один из двигателей.



Стоит уточнить, что речь идёт о советском военно-транспортном самолёте Ан-12, известном как «Новичок».



Информации о пострадавших нет.