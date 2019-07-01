Сотрудник ГИБДД, не давший замять инцидент с задержанием Армена Карапетяна, пошел на повышение

20:11 | 3.07.2019

В структуре УГИБДД Свердловской области произошло новое назначение. Как стало известно veved.ru из собственных информированных источников, батальон специализированных рот Управления ГИБДД Свердловской области (занимается, в том числе сопровождением вип-кортежей) возглавил подполковник Роман Савенко.



Среди личного состава распространено мнение, что именно Роман Савенко в свое время не дал замять инцидент с участием свердловского депутата Армена Карапетяна, который произошел ночью 10 декабря 2016 года на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. В этот день подполковник временно исполнял обязанности командира роты полка ДПС уральской столицы и был ответственным в полку.



Наряд ДПС, напомним, остановил автомобиль Mercedes Gelandewagen с номерами иностранного государства. Водитель иномарки не подчинился требованию сотрудников полиции предоставить водительское удостоверение и документы на авто, а также отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Вместо этого он демонстрировал удостоверение депутата Заксобрания, выписанное на имя Армена Карапетяна. По словам сотрудников ГИБДД, от мужчины исходил запах алкоголя.



Экипажу ДПС начали поступать звонки с просьбами отпустить народного избранника, после чего они донесли эту информацию до Романа Савенко. Несмотря на звонки «сверху», он дал указание подчиненным оформить административный протокол на депутата, а автомобиль на эвакуаторе отвезти на штрафстоянку. По некоторым данным, тогда подполковник заручился поддержкой заместителя Генпрокурора Юрия Пономарева, и история получила огласку.



О Романе Савенко известно, что свою карьеру в ГИБДД он начинал с должности инспектора, был командиром 6-ой роты ГИБДД (Чкаловский район), после чего возглавил службу тыла в отделе полиции №12. Спустя некоторое время Савенко вернулся в полк ГИБДД Екатеринбурга. До последнего времени находился в должности заместителя командира полка ГИБДД города.