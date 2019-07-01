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19:25 | 3.07.2019

Фото: eburg.mk.ru/

На «Иннопроме-2019» в Екатеринбурге пройдёт дискуссия о строительстве школ, объектов медицины и культуры

На международной выставке «Иннопром-2019» пройдёт круглый стол на тему государственно-частного партнерства в сферах образования, здравоохранения и сохранения объектов культурного наследия. Как рассказали в департаменте информполилики Свердловской области, в дискуссии, которая пройдёт 8 июля, примут участие представители власти, бизнеса и общественности.

Кроме того, во время мероприятия Корпорация развития Среднего Урала будет презентовать прототип электронного каталога объектов культурного наследия, которые свободны для инвестирования. Также во время дискуссии запланированы выступления министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, вице-президента Центра стратегических разработок Натали Труновой, заместителя генерального директора корпорации «Атомстройкомплекс» Александра Копылова, советника генерального директора АО «Швабе – медицинская компания» Андрея Власова, и директора по регионам ООО «Флакон франшиза» Павла Вислова.

Напомним, международная выставка «Иннопром-2019» будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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