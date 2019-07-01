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19:25 | 3.07.2019
Фото: eburg.mk.ru/
На «Иннопроме-2019» в Екатеринбурге пройдёт дискуссия о строительстве школ, объектов медицины и культуры
Кроме того, во время мероприятия Корпорация развития Среднего Урала будет презентовать прототип электронного каталога объектов культурного наследия, которые свободны для инвестирования. Также во время дискуссии запланированы выступления министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, вице-президента Центра стратегических разработок Натали Труновой, заместителя генерального директора корпорации «Атомстройкомплекс» Александра Копылова, советника генерального директора АО «Швабе – медицинская компания» Андрея Власова, и директора по регионам ООО «Флакон франшиза» Павла Вислова.
Напомним, международная выставка «Иннопром-2019» будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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