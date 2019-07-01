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16:23 | 3.07.2019

В пресс-службе свердловской полиции подтвердили возбуждение уголовного дела по факту инцидента на площадке «Титановой Долины»

Сотрудники территориального отдела полиции Верхней Салды возбудили уголовное дело в отношении руководителя Верхнесалдинского обособленного подразделения особой экономической зоны «Титановая долина» Вахтанга Ахалая, сообщает «Новый день». Уголовное дело возбуждено по статье 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Информацию о возбуждении и расследовании уголовного дела корреспонденту veved.ru подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области и потерпевший – начальник отдела по режиму и безопасности ОЭЗ «Титановая Долина» Михаил Филимонов.

Он заявил, что до окончания следственных действий не хотел бы что-либо комментировать и выплескивать негатив в адрес руководства. В настоящее время после инцидента он находится на больничном, к делу, в том числе, приложены заключения судмедэкспертизы.

Напомним, что утром 24 июня около 08:40 Вахтанг Ахалая и Михаил Филимонов повздорили между собой. По данным издания, события разворачивались в штабном вагончике. Ахалая в хамской форме стал отчитывать подчиненного, на что Филимонов заявил, что претензии не по делу, и высказывать их необходимо в иной форме, чем лишь вызвал негодование руководителя.

После этого началась потасовка, в ходе которой был сломан стол, а Вахтанг Ахалая, по информации, требующей проверки, схватился за сторопорез (специальный нож для разрезания строп, верёвок, ремней), ранив Михаила Филимонова. После этого потерпевший был вынужден обратиться в больницу.

Добавим, что 4 июня Заксобрание Свердловской области одобрило выделение «Титановой долине» из бюджета около 570 млн рублей, но у депутатского корпуса возникли вопросы по профпригодности команды и эффективности вложения средств областного бюджета. И это неудивительно – при всех многомиллионных затратах администратор сайта ОЭЗ не удосужился правильно написать адрес площадки в Верхней Салде, указав ул. Владислава Тютюхина, тем самым сделав ошибку в фамилии известного мецената Владислава Тетюхина. Прежде всего, он запомнился тем, что, в отличие от многих бизнесменов, свое состояние вложил не в качество собственной жизни, а в строительство уникального Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле.

В пресс-службе свердловской полиции подтвердили возбуждение уголовного дела по факту инцидента на площадке «Титановой Долины»Скрин с сайта ОЭЗ «Титановая долина»

© «Вечерние Ведомости»

 


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