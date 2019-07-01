В Екатеринбурге пройдет форум по устойчивому развитию «Счастливый Город – Живая Планета!»

15:58 | 3.07.2019

Фото: youtube.com

В Екатеринбурге с 13 по 19 июля будет проходить Второй Всемирный форум по устойчивому развитию «Счастливый Город – Живая Планета!». Этот форум представляет собой площадку для обсуждения идей и проектов, а также кооперации усилий и потенциала общественных организаций, экспертов, НКО, граждан нашей страны и мира.



Инициатором и организатором форума являются «Фонд Архитектуры и Дизайна», «Городской Триалог», Международная площадка ресурсной кооперации «Окна Возможностей», Всемирная лига наций, Международная медико-техническая академия.



Принять участие в форуме может любой человек, который хочет выразить свою позицию насчет того, как можно улучшить жизнь в своем городе, стране или в мире. Сейчас открыта регистрация представителей городов, регионов и стран мира. В рамках мероприятия будет проведена Первая Генеральная ассамблея глобальной инициативы «Всемирный молодежный центр устойчивого развития земли».



Также в рамках форума подведут итоги круглогодичного формата событий и мероприятий Глобальной общественной инициативы «Всемирный молодежный центр устойчивого развития земли» и открытого ежегодного международного конкурса «Живая Планета – Счастливый Человек». Участники этого конкурса целый год присылали свои работы, в которых отражают свое видение того, как должно выглядеть будущее планеты.

