Власти Свердловской области анонсировали проведение масштабного «Сабантуя»

15:42 | 3.07.2019

Фото: weburg.ru

По информации, размещенной на Официальном сайте Свердловской области, «Сабантуй» пройдет 20 июля. Оргкомитет по подготовке мероприятия провел заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов.



Мероприятие пройдет на территории КСК «Белая лошадь». На месте уже проведена акарицидная обработка поля и территории проведения праздника, за 10 дней до мероприятия также будут обработаны лес и отдаленные территории. Для обеспечения пожарной безопасности на каждом подворье будут размещены огнетушители, а на территории будет обеспечена охрана общественного порядка. Об этом сообщил директор «Белой лошади» Илья Тугбаев.



Как говорится на сайте, областной «Сабантуй» проводится в целях сохранения и приумножения национально-культурных традиций народов, проживающих в Свердловской области, гармонизации межнациональных отношений, популяризации традиций татарской и башкирской культур.



Отметим, что праздник официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

