Екатеринбургские дзюдоистки взяли бронзу на первенстве Европы

15:34 | 3.07.2019

Фото: екатеринбург.рф

Екатеринбургские дзюдоистки – Ольга Михеева и Яна Радченко – в составе микст-сборной России завоевали бронзу командного турнира первенства Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.



Яна Радченко является воспитанницей училища Олимпийского резерва №1, а Ольга Михеева - детско-юношеской спортивной школы «Виктория».



Для юношеской сборной России по дзюдо первенство Европы, которое проходило в Варшаве с 27 по 30 июня, стало первым стартом в 2019 году. Следующие соревнования пройдут в июле в Баку (там команду ждет юношеский Олимпийский фестиваль), а в сентябре ребята поедут на Международный турнир имени Дзигоро Кано во Владивостоке, а также на первенство мира в Алматы.