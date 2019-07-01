В Серове бывшая сотрудница полиции предстанет перед судом за организацию незаконной миграции

14:56 | 3.07.2019

Серовская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Серовский» Казаковой Т.Б., а также индивидуального предпринимателя Ахундова С.А.



Экс-полицейский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору»), по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), по ч. 4 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ («Подстрекательство к фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении РФ»), а также по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), ч. 4 ст. 33, ст. 322.2 УК РФ («Подстрекательство к фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ»).



Предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, ч.4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ («Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями»), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что бывший начальник отдела по вопросам миграции ММО МВД России «Серовский» в августе 2018 года организовали незаконное пребывание в Российской Федерации 13 иностранных граждан.



Предприниматель подыскивал иностранных граждан для осуществления строительных работ на территории Серова и Краснотурьинска без разрешения на работу либо патента, а бывший начальник отдела по вопросам миграции, в свою очередь, принимала меры к не привлечению иностранных граждан к административной ответственности, препятствуя их последующему выдворению с территории Российской Федерации.



Кроме того, сотрудница полиции по просьбе предпринимателя, используя свои служебные полномочия, организовывала фиктивную постановку на учет иностранных граждан в жилых помещениях своих родственников и знакомых за денежное вознаграждение без фактического намерения предоставлять такое жилье, а также без намерения самих иностранных граждан проживать в нем.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Серовский районный суд Свердловской области. Рассматривать дело будет судья Елена Фарафонова.





«Выявили нерадивого представителя службы по вопросам миграции ОВД Серова сотрудники полиции из подразделения собственности безопасности ГУ МВД Свердловской области. Осенью 2018 года она была уволена из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь органов внутренних дел. Больше она никогда не сможет носить гордое имя сотрудника МВД Российской Федерации», – прокомментировал пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых.