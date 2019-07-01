Мэр Нижнего Тагила предложил дорожникам испытать их работу, пересев в инвалидное кресло

09:42 | 3.07.2019

Фото: vsenovostiint.ru

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил дорожникам Дзержинского района пересесть в инвалидные коляски, чтобы проверить качество своей работы. Эта мысль была озвучена мэром в Instagram после вчерашней встречи с общественником Александром Коченковым.



Коченков - инвалид-общественник, который просил президента России Владимира Путина перед «Прямой линией» отремонтировать спортивную площадку в микрорайоне Девятый посёлок, где он тренирует молодёжь, а также проводит для детей турниры по футболу и баскетболу. Его вопрос в эфире не прозвучал, но о нем узнал мэр Пинаев. Он решил посодействовать ремонту площадки. Во время визита мэра, он вместе с Коченковым оценил состояние спортивного объекта.



Общественнику Пинаев пообещал включить площадку в программу благоустройства городской среды на 2020 год и дал поручение МУП «Тагилгражданпроект» подготовить проектную документацию для заявки. Кроме того, мэр поддержит соревнования, которые организует Коченков.



После своего визита к активисту, Владислав Пинаев предложил дорожникам проехать по микрорайону на инвалидной коляске, чтобы они «оценили свою работу». По словам мэра, улица Котовского, на которой живёт Коченков, вся в ямах, инвалидная коляска не выдерживает, а до ближайшего магазина на ней приходится добираться час.