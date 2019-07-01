Медсестра из Серова пожаловалась в прокуратуру из-за зарплаты, после чего ей подбросили прекурсор наркотиков

09:21 | 3.07.2019

Фото: tagilcity.ru

Медсестра из Серова сообщила, что после жалобы в прокуратуру на низкую зарплату у нее нашли прекурсор наркотиков - марганцовку.



Когда женщина находилась на приеме в прокуратуре, в ее кабинете был проведен осмотр, в ходе которого была обнаружена марганцовка, входящая в список прекурсоров наркотических средств. После этого девушка получила выговор от главврача, который получил служебную записку с этой информацией. Когда медсестра вернулась, вещества, конечно же, уже не было.



Ранее женщину вообще уволили из больницы, но она пошла в суд, и тот признал данное решение незаконным. Девушка была восстановлена на рабочем месте. Сейчас серовчанка добивается повышения зарплаты: она получает всего 11,5 тысяч рублей.