На дороге в Екатеринбурге опрокинулся самосвал

20:40 | 2.07.2019

Фото: don24.ru

В Екатеринбурге на Объездной дороге опрокинулся самосвал со стройматериалами.



Авария произошла после того того, как ехавший рядом водитель «Тойоты» стал перестраиваться на соседнюю полосу, по которой двигался самосвал. Водитель тяжеловеса старался избежать ДТП, однако, по его словам, «Тойота» буквально «выворачивала ему в капот». После того, как водитель самосвала затормозил, ехавшие за ним две иномарки столкнулись, а тяжеловес завалился на бок. Из кузова машины по дороге рассыпалась глина, её убирали спасатели.



Пострадавших в аварии нет. Виновник аварии скрылся, сейчас его разыскивают полицейские.