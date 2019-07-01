На международной выставке Иннопром-2019 в Екатеринбурге пройдёт «битва» технологий и людей

19:51 | 2.07.2019

Фото: екатеринбург.рф

В рамках X Международной выставки Иннопром-2019, которая пройдёт в Екатеринбурге, состоится интеллектуальная «битва» между сторонниками и противниками цифровых технологий.



Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, дискуссия под названием «Баттл: человек или машина» будет проходить 10 июня. На ней разработчики цифровых технологий из KUKA Russia продемонстрируют мастерство своих роботов в игре на гитаре и фортепиано, Сбербанк представит свой сервис «ДокДок», который помогает врачам ставить диагноз на расстоянии, Свердловский областной онкологический диспансер покажет участникам искусственный интеллект, который помогает спасать больных на поздних стадиях заболевания. Кроме того, «Яндекс» совместно с компанией STENOGRAFFIA будет презентовать робота, восстановившего старинную фреску. Также Союз переводчиков России будет показывать зрителям возможности машинного перевода, а международный выставочный онлайн Центр будет демонстрировать цифровые решения по увеличению поставок продукции на экспорт.



С технологиями будут соревноваться музыкант Александр Пантыкин, художник Алексей Рыжков, врач травматолог-ортопед Игорь Матвеев, отоларинголог Елена Погребняк, переводчик Светлана Айшпор и представитель ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» Леонид Касюк.



Напомним, международная выставка Иннопром-2019 будет проходить в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Ожидается, что на мероприятие приедут порядка 50 тысяч человек.